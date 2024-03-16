Открытое горение на Сызранском НПЗ после атаки БПЛА ликвидировали

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Открытое горение на Сызранском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Самарской области, которое произошло в результате атаки беспилотника, ликвидировали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство региона.

"По информации ГУ МЧС России по Самарской области, в 09:03 (08:03 мск) на месте пожара на АО "Сызранский НПЗ" объявлена локализация открытого горения на площади 500 квадратных метров, в 13:25 (12:25 мск) объявлена ликвидация открытого горения", – отмечается в сообщении.

В настоящий момент пожарные проводят работы по полной ликвидации огня.

О пожаре на территории Сызранского НПЗ стало известно утром 16 марта. В результате ЧП никто не пострадал. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. При обнаружении огня с предприятия незамедлительно эвакуировали всех сотрудников.

Как уточнил губернатор региона Дмитрий Азаров, к возгоранию установки по переработке нефтепродуктов привела атака беспилотника. Ее удалось пресечь. В результате инцидента также никто не пострадал.



Новости регионов: неизвестные подожгли Цемесскую рощу в Новороссийске