Три человека погибли при пожаре в Тюменской области

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Три человека погибли при пожаре в деревне Красный Яр Тюменской области. Здесь произошло возгорание на пилораме. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

Площадь возгорания составляла 600 квадратных метров. Спасатели вывели на свежий воздух двоих человек, однако позже, во время тушения огня, были обнаружены тела троих погибших.

На месте работали 33 специалиста и 10 единиц техники МЧС России, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось о возгорании, которое произошло на складе стройматериалов в подмосковном Раменском. Из-за пожара у здания обрушилась крыша, а после произошла разгерметизация контейнера с горюче-смазочным материалом. Спустя время огонь перекинулся на соседний объект.

Изначально площадь распространения огня оценивалась в 700 квадратных метров, однако на момент локализации пожара площадь увеличилась до 970 квадратных метров.

Через некоторое время огнеборцам удалось полностью потушить возгорание. Прокуратура начала проверку по факту пожара.

Новости регионов: торговый центр вспыхнул из-за проводки в Пермской крае