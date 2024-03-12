Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар в подмосковном Раменском ликвидирован. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

Огонь вспыхнул на складе стройматериалов в поселке Родники утром 11 марта. Информации о пострадавших не поступало.

Распространение огня удалось предотвратить на площади в 970 "квадратов", позднее открытое возгорание было ликвидировано.

Мебельная фабрика загорелась в Раменском районе Подмосковья