12 марта, 18:51Происшествия
Пожар в подмосковном Раменском ликвидирован
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Пожар в подмосковном Раменском ликвидирован. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.
Огонь вспыхнул на складе стройматериалов в поселке Родники утром 11 марта. Информации о пострадавших не поступало.
Распространение огня удалось предотвратить на площади в 970 "квадратов", позднее открытое возгорание было ликвидировано.
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