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12 марта, 18:51

Происшествия

Пожар в подмосковном Раменском ликвидирован

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар в подмосковном Раменском ликвидирован. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

Огонь вспыхнул на складе стройматериалов в поселке Родники утром 11 марта. Информации о пострадавших не поступало.

Распространение огня удалось предотвратить на площади в 970 "квадратов", позднее открытое возгорание было ликвидировано.

Мебельная фабрика загорелась в Раменском районе Подмосковья

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