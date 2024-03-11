Спасатели локализовали пожар на складе в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Спасатели МЧС России локализовали возгорание на складе в подмосковном поселке Родники. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"(Сотрудники. – Прим. ред.) МЧС России локализовали пожар в Подмосковье", – говорится в сообщении.

По данным спасателей, распространение огня удалось предотвратить на площади в 970 квадратных метров.

О возгорании на складе в Родниках стало известно после 10:00 11 марта. Первоначальная площадь распространения огня оценивалась в 700 квадратных метров.

Позже стало известно, что из-за пожара у здания обрушилась крыша. На обстановке негативно сказались разгерметизация контейнера с горюче-смазочным материалом и возгорание соседнего объекта.



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