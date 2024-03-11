11 марта, 11:16Происшествия
Пожар с горящего в Подмосковье склада перешел на соседнее здание
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Соседнее административное здание загорелось в связи с пожаром на складе со стройматериалами в подмосковном поселке Родники. Об этом заявили в пресс-службе МЧС России.
Площадь возгорания на данном объекте оценивается в 100 квадратных метров. Сейчас к месту происшествия выехала передвижная лаборатория для проведения замеров вредных веществ в воздухе.
Информация о возгорании на складе появилась утром 11 марта. По данным МЧС РФ, огонь распространился на площади 700 квадратных метров. При этом пока сведений о пострадавших не появлялась.
В результате пожара на складе стройматериалов произошло обрушение кровли. Как сообщили в МЧС России, также при возгорании разгерметизировался контейнер с горюче-смазочным материалом.
Новости регионов: двухэтажное здание вспыхнуло в Улан-Удэ
Читайте также
- Пожар произошел в торговом центре в Щербинке
- Три человека погибли при пожаре в двухэтажном частном доме в ТиНАО