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11 марта, 11:16

Происшествия

Пожар с горящего в Подмосковье склада перешел на соседнее здание

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Соседнее административное здание загорелось в связи с пожаром на складе со стройматериалами в подмосковном поселке Родники. Об этом заявили в пресс-службе МЧС России.

Площадь возгорания на данном объекте оценивается в 100 квадратных метров. Сейчас к месту происшествия выехала передвижная лаборатория для проведения замеров вредных веществ в воздухе.

Информация о возгорании на складе появилась утром 11 марта. По данным МЧС РФ, огонь распространился на площади 700 квадратных метров. При этом пока сведений о пострадавших не появлялась.

В результате пожара на складе стройматериалов произошло обрушение кровли. Как сообщили в МЧС России, также при возгорании разгерметизировался контейнер с горюче-смазочным материалом.

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