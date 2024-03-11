11 марта, 10:58Происшествия
Обрушение кровли произошло в результате пожара в Подмосковье
По данным ведомства, также при возгорании разгерметизировался контейнер с горюче-смазочным материалом.
"Жидкость разлилась и воспламенилась на 400 квадратных метрах", – говорится в сообщении.
О пожаре стало известно утром 11 марта. Как уточняли в МЧС РФ, огонь распространился на площади 700 квадратных метров. На данный момент информация о пострадавших не появлялась.
Сейчас сотрудники МЧС России занимаются полной ликвидацией пожара, добавляли в ведомстве.
Ранее пожар произошел в торговом центре в поселении Щербинка в ТиНАО. Спасатели провели разведку помещения и обеспечили доступ пожарным к очагу возгорания. Посетители ТЦ эвакуировались из здания до прибытия пожарных.
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