Обрушение кровли произошло в результате пожара в Подмосковье

В результате пожара на складе стройматериалов в подмосковном поселке Родники произошло обрушение кровли. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

По данным ведомства, также при возгорании разгерметизировался контейнер с горюче-смазочным материалом.

"Жидкость разлилась и воспламенилась на 400 квадратных метрах", – говорится в сообщении.

О пожаре стало известно утром 11 марта. Как уточняли в МЧС РФ, огонь распространился на площади 700 квадратных метров. На данный момент информация о пострадавших не появлялась.

Сейчас сотрудники МЧС России занимаются полной ликвидацией пожара, добавляли в ведомстве.

Ранее пожар произошел в торговом центре в поселении Щербинка в ТиНАО. Спасатели провели разведку помещения и обеспечили доступ пожарным к очагу возгорания. Посетители ТЦ эвакуировались из здания до прибытия пожарных.

