Пожар произошел в торговом центре в Щербинке

Фото: телеграм-канал "ЧСтные новости Москвы"

Пожар произошел в торговом центре в поселении Щербинка в ТиНАО. Об этом сообщил департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы в своем телеграм-канале.

В сообщении говорится, что сигнал о возгорании поступил 9 марта в 14:04. На место происшествия направили сотрудников пожарно-спасательного гарнизона Москвы, включая расчеты столичного пожарно-спасательного центра и работников службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения Московского авиационного центра.

Уточняется, что спасатели провели разведку помещения и обеспечили доступ пожарным к очагу возгорания. Посетители ТЦ эвакуировались из здания до прибытия пожарных. Огонь был потушен в 14:50, никто не пострадал, добавили в департаменте.

Ранее сообщалось, что утром 8 марта произошел пожар в цехе по производству мебели в Кирове, пламя распространилось на 700 квадратных метров. По информации МЧС РФ, на место происшествия прибыли пожарные подразделения, которые спустя время смогли ликвидировать возгорание.

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