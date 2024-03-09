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09 марта, 11:07

Происшествия

Более 10 тыс пожаров произошло в России из-за электроприборов с начала года

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Более 10 тысяч пожаров произошло в России из-за электроприборов за первые два месяца 2024 года. Об этом сообщили в телеграм-канале МЧС России.

Сообщается, что с начала года в России произошло 10 176 пожаров, в которых погиб 451 человек.

В МЧС России напомнили, что в доме может загореться все, что питается от электричества. Спасатели призвали не оставлять плиту без присмотра, следить за состоянием электроприборов, доверять профессионалам при поломке электроприбора и отключать от сети приборы, когда уходите из дома или ложитесь спать.

Ранее короткое замыкание проводки под кровлей могло стать причиной пожара в жилом доме на улице Черняховского в Москве.

До этого неисправность электропроводки стала причиной пожара в хостеле в Москве. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").

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