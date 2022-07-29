Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Неисправность электропроводки могла стать причиной пожара в хостеле в Москве, сообщает Главное следственное управление СК.

"Следствие рассматривает различные версии. Одной из основных является неисправность электропроводки. Для установления точной причины назначен ряд судебных экспертиз", – приводит сообщение ТАСС.

В настоящее время следователи допрашивают руководство хостела.

Кроме того, отмечается, что на окнах жилого помещения были установлены решетки, которые помешали людям его покинуть.

В ночь на 29 июля в хостеле на Алма-Атинской улице, доме 7, корпусе 2, произошел пожар. В результате происшествия погибли восемь человек. Еще четверо были госпитализированы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").

Кроме того, проверку в связи с пожаром в хостеле организовала прокуратура Москвы. Ведомство установит обстоятельства и причины произошедшего, проведет оценку исполнения норм пожарной безопасности и других требований законодательства.