Бастрыкин лично проследит за ходом расследования пожара в московском хостеле

10:11
Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил оперативный доклад о ходе расследования уголовного дела о пожаре, произошедшем накануне ночью в хостеле на юге Москвы, сообщает пресс-служба ведомства.
По данным следствия, ЧП произошло в ночь на 29 июля на Алма-Атинской улице. Пожар унес жизни восьми человек. Еще четверых госпитализировали. Хостел находится на первом этаже жилого дома. Общая площадь помещений составляет 650 квадратных метров.
Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Чтобы установить точную причину возгорания, следователи назначили пожарно-техническую экспертизу. Ход расследования уголовного дела поставили на контроль в центральном аппарате СКР.
Прокуратура Москвы проводит проверку в связи с пожаром. Предварительно установлено, что в помещениях, занимаемых хостелом, грубо нарушались требования пожарной безопасности. Юрлицо, осуществлявшее деятельность, ранее привлекалось контролирующими органами к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности.
Восемь человек погибли в пожаре на юге Москвы
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