Зарешеченные окна стали одной из причин большого числа жертв в хостеле в Москве – источник

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Решетки на окнах и попытки самостоятельно потушить возгорание привели к большому числу погибших в результате пожара в хостеле на юге Москвы. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.

Собеседник агентства добавил, что после возникновения возгорания, его пытались тушить самостоятельно, пожарных вызвали поздно.

Кроме того, по словам собеседника агентства, по предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим работы энергосети.

Пожар начался в ночь на 29 июля в хостеле на Алма-Атинской улице дом 7, корпус 2. В результате пожара погибли восемь человек. Был спасен один человек.

