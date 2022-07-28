Дача Мейерхольда сгорела в Подмосковье

Видео: Москва 24

Дача Всеволода Мейерхольда сгорела в Подмосковье. Об этом телеканалу Москва 24 сообщили очевидцы.

Возгорание произошло в доме 3 на улице Есенина в Балашихе.

Площадь пожара составила 100 квадратных метров. В 15:00 возгорание ликвидировали.

Театральный режиссер Всеволод Мейерхольд жил и работал в этом доме с 1926 года до ареста в 1939-м. С ним также делила быт бывшая жена Сергея Есенина Зинаида Райх, которая стала его супругой в 1922 году. Она и купила эту дачу на деньги, оставленные Есениным для детей.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Раменском сгорела детская площадка. Происшествие случилось на улице Октябрьской у дома 3. На кадрах было видно, как полыхал огонь и валил густой черный дым.

