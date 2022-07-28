Свыше 250 детей эвакуированы из лагеря "Орленок" в Якутии из-за пожара

Фото: телеграм-канал "Мобильный репортер"

Из лагеря "Орленок" вблизи села Арылах Мирнинского района Якутии, где пожар перекинулся на жилые дома, эвакуировали 325 человек, из них 260 детей, сообщается в телеграм-канале МЧС России.

Данных о пострадавших нет, в готовность приведен вертолет Ми-26. Самолет Бе-200 МЧС России и Ми-8 авиакомпании "Алроса" направлены к месту пожара.

Уточняется, что детей разместят во дворце спорта Кимберлит в Мирном.

"Происходит горение пяти построек на площади 100 квадратных метров. Проводится эвакуация. К месту пожара направлена аэромобильная группировка Главного управления МЧС России", – отметили в ведомстве.

По данным источника ТАСС, лесной пожар перекинулся на село Арылах из-за сильного ветра. Площадь возгорания на данный момент составляет 200 квадратных метров.

В оперативном штабе Якутии сообщили о введении в Мирнинском районе Якутии режима чрезвычайной ситуации.

В свою очередь, глава Якутии Айсен Николаев в своем телеграм-канале сообщил, что жителям, чье жилье пострадало в результате пожара, будет оказана помощь в его восстановлении после подсчета ущерба.

По его словам, в настоящее время пожар локализован, сгорели три дома и две хозяйственные постройки. Он добавил, что вечером 27 июля площадь низового пожара в четырех километрах от села Арылах составляла один гектар. После полудня 28 июля из-за сильного ветра огонь перекинулся через реку, в результате верховой пожар перешел на населенный пункт.

"Ситуация стабилизировалась, в данный момент идет окончательная локализация пожара. Оперативному штабу на месте поставлена задача завершить эвакуацию населения и ликвидировать пожар. После подсчета ущерба мы обязательно поможем восстановить жилье пострадавшим", – отметил глава региона.

Ранее в Рослесхозе сообщили, что из-за ситуации с лесными пожарами в Якутии и Хабаровском крае вводится режим ЧС федерального уровня. В ведомстве отметили, что это способствует повышению оперативности борьбы с пожарами.

