Режим ЧС федерального уровня из-за пожаров ввели в Хабаровском крае и Якутии

Фото: ТАСС/Авиалесоохрана РФ

Из-за ситуации с лесными пожарами в Якутии и Хабаровском крае вводится режим ЧС федерального уровня. Об этом сообщает пресс-служба Рослесхоза.

В ведомстве отметили, что это способствует повышению оперативности борьбы с пожарами.

"После введения ЧС по упрощенке будет рассмотрен вопрос о привлечении допсил соседних регионов и МЧС России", – подчеркнул руководитель Рослесхоза Иван Советников.

По его словам, в настоящее время к работе в Хабаровском крае и Якутии уже привлекли более 550 бойцов Авиалесоохраны.

По данным Минприроды РФ ущерб от лесных пожаров в 2021 году составил 10,6 миллиарда рублей. Тогда была зафиксирована рекордная площадь, пройденная огнем. 90% от этих территорий пришлось на долю Дальнего Востока, при этом большая часть – на Якутию.

