В Якутии объявили режим ЧС из-за лесных пожаров

Власти Якутии объявили в регионе режим ЧС из-за лесных пожаров. Введение такого режима позволяет задействовать в тушении пожаров силы и средства из других регионов.

За последние сутки в Якутии обнаружено 34 новых пожара, теперь их число увеличилось до 60. Ситуацию усугубляет погода – в регионе прогнозируют новые грозы. Именно их считают главными причинами природных возгораний.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.