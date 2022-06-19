На МКАД перевернулся грузовик с песком

На МКАД грузовик с песком протаранил несколько машин, врезался в разделительную полосу и перевернулся. Водитель машины "КАМАЗ" погиб на месте.

Сейчас полиция устанавливает причины ДТП. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

