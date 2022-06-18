Ребенок пострадал при столкновении автобусов у Савеловского вокзала

В районе Савеловского вокзала столкнулись коммерческий автобус и электробус. Первая машина резко затормозила, а вторая врезалась сзади. От удара разбилось лобовое стекло.

По данным Мосгортранса, при торможении в салоне автобуса упал ребенок, получив травму. Ему оказана медицинская помощь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

