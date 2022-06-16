Автомобиль вылетел на тротуар на улице Серафимовича и перевернулся

Автомобиль такси вылетел на тротуар на улице Серафимовича в центре Москвы и перевернулся. Затруднений движения нет. Об этом сообщил Дептранс в своем официальном телеграм-канале. Однако в СМИ передали, что в результате аварии пострадали два человека.

Подробности – в эфире канала Москва 24.