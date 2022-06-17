Пожар в здании на Тверской улице ликвидирован

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Пожар в семиэтажном здании на Тверской улице ликвидирован, сообщили в ГУ МЧС России.

"В 00:23 пожар полностью ликвидирован", – сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что кровля загорелась в семиэтажном здании в центре Москвы на Тверской улице в доме 27, строении 2. Площадь пожара составляла 200 квадратных метров. Позже возгорание было локализовано на площади 250 квадратных метров. Тверская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин пожара.

Видео: Москва 24

Видео: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"