Пожар произошел на крыше бизнес-центра DM Tower на юге Москвы

Очевидцы сообщили о возгорании на юге Москвы

Пожар произошел на крыше бизнес-центра DM Tower на Новоданиловской набережной. Об этом сообщает телеканал Москва 24 со ссылкой на очевидцев.

На кадрах видно, что в небо от высотки поднимается плотный черный дым. Отмечается, что его видно из нескольких районов Москвы.

"Там виден черный дым, были слышны хлопки. Очень много приехало пожарных расчетов – семь машин", – рассказала телеканалу очевидец происшествия.

В МЧС сообщили РИА Новости, что на площади 30 квадратных метров горят стройматериалы и утеплитель. В 15:32 пожар был локализован. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее на подземной стоянке в торговом центре "Тройка" на Верхней Красносельской улице произошло задымление. Сотрудников эвакуировали на улицу. По данным МЧС, на парковке задымился мусор.

Площадь возгорания составила один квадратный метр. Пожарные быстро устранили проблему, в результате инцидента никто не пострадал.

