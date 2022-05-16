Пожар произошел в цехе по производству лака под Белгородом

07:46
Фото: ГУ МЧС России по Белгородской области
В цехе по производству лака в городе Строитель Белгородской области минувшей ночью вспыхнул пожар, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
Информация о возгорании поступила спасателям в 01:36 по московскому времени. На борьбу с огнем направили дежурные караулы трех пожарно-спасательных частей. К тушению были привлечены 32 человека и 10 единиц техники. К 04:00 пожар был ликвидирован.
Площадь возгорания составила 72 квадратных метра. Огонь повредил металлическую емкость с термическим маслом объемом 10 кубических метров. О пострадавших не сообщается. Причины произошедшего в настоящее время устанавливаются.
Ранее сообщалось, что пожар произошел в трехэтажном административном здании спорткомплекса в Томске. Площадь возгорания составила 2,5 тысячи квадратных метров. В тушении были задействованы 69 человек и 29 единиц техники. Погибших и пострадавших нет.
До этого в деревне Шемякино в городском округе Солнечногорск загорелись строительные павильоны. Площадь возгорания составила около 400 квадратных метров.
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