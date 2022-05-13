Крупный пожар произошел в двухэтажном здании в центре Иркутска

Фото: РИА Новости/Кирилл Шипицин

Пожар произошел в двухэтажном здании в центре Иркутска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

"На улице Красноармейской горит двухэтажное кирпичное неэксплуатируемое строение на площади 1 000 метров", – заявили в ведомстве.

Сообщение о пожаре было зарегистрировано в 19:35 по местному времени (14:35 по московскому времени). В тушении задействованы 45 спасателей и 12 единиц спецтехники.

По словам главы Иркутской области Игоря Кобзева, пожар произошел в здании, которое расположено рядом с городским Театром юного зрителя. Из здания были эвакуированы 50 человек.

В МЧС уточнили, что загоревшееся здание является объектом культурного наследия и относится к архитектурному комплексу, построенному с 1860 по 1907 год. Ранее в нем располагалась гостиница "Централь", а затем ТЮЗ, который переехал в соседнее здание в 2006 году из-за аварийного состояния строения.

Ранее пожар произошел на складе на Кудиновском шоссе в городском округе Богородском в Подмосковье. Площадь возгорания составила 33 800 квадратных метров. На момент прибытия пожарных здание горело по всей площади. В тушении были задействованы почти 100 человек и 33 единицы техники.