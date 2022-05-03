Открытое горение ликвидировано на складе в Подмосковье – МЧС

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Открытое горение на складе в Богородском городском округе Московской области ликвидировано, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

"07:36 – ликвидация открытого горения", – сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на складе на Кудиновском шоссе в городском округе Богородский в Подмосковье. На момент прибытия пожарных здание горело по всей площади. Объявлен повышенный ранг пожара. В готовность приведен пожарный поезд. Отмечается, что в тушении были задействованы почти 100 человек и 33 единицы техники. В 03:05 пожарные локализовали возгорание на площади 33 800 квадратных метров.

