Студентов эвакуировали из общежития МАДИ в столице из-за возгорания

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Студентов эвакуировали из общежития Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) в столице из-за возгорания, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Проводится эвакуация общежития МАДИ в Кочновском проезде из-за возгорания", – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что пожар произошел в одной из комнат, его общая площадь составила три квадратных метра. Пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорание.

Позднее в пресс-службе вуза сообщили агентству, что в результате происшествия никто не пострадал.

"На данный момент установлено, что причиной задымления стало мелкое бытовое возгорание: тлел матрас в одной из комнат. Его потушили, сейчас идет разбирательство", – уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что более 300 человек эвакуировали из лицея в Южно-Сахалинске из-за пожара. По данным спасателей, задымление произошло в результате короткого замыкания в электрощите. Из-за ЧП детей отправили на дистанционное обучение.

