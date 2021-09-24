Пожар произошел в общежитии Военного университета Минобороны в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Возгорание произошло в общежитии военного университета министерства обороны в Москве. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление источника.

Уточняется, что пожар охватил здание по адресу Комсомольский проспект, дом 20, строение 1.

Известно, что в данный момент из общежития производится эвакуация людей. Как рассказал источник, всего из здания эвакуировали порядка 100 человек.

Площадь возгорания на данный момент неизвестна. Причины пожара выясняются.

Источник добавил, что возгоранию был присвоен второй номер сложности из пяти.

Ранее около 100 человек эвакуировали из здания Высшей школы экономики в центре Москвы. Сообщалось, что там произошло возгорание в подвале.