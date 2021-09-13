Трансформаторная подстанция загорелась на Проспекте Вернадского

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Пожар произошел в трансформаторной подстанции на западе Москвы. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах города.

Известно, что возгорание случилось на Проспекте Вернадского у дома 15, корпуса 5.

"Пожару присвоен второй номер сложности из пяти возможных", – заявил источник.

Он уточнил, что пожар случился на втором этаже. Из-за инцидента электричество во всем районе было отключено.

В данный момент площадь возгорания выясняется.

Ранее сообщалось о возгорании, произошедшем в одном из жилых домов в Сокольниках. Спасатели эвакуировали 15 человек, в том числе жильца квартиры, в которой произошло возгорание.