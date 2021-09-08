Пятнадцать человек спасли при пожаре в Сокольниках

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Пятнадцать человек спасены при пожаре в квартире на востоке Москвы в столичном районе Сокольники. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

"8 сентября в 21:24 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре на улице Маленковская, дом 12, где произошло возгорание в квартире, расположенной на четвертом этаже 12-этажного жилого дома. Площадь пожара составила 20 квадратных метров", – рассказали в ведомстве.

Уточняется, что в ходе проведения разведки и тушения пожара из горевшей квартиры был спасен и передан медикам один человек. Еще 14 человек спасли с этажей, расположенных выше.

В настоящее время пожар ликвидирован.

Ранее сообщалось, что один человек погиб при пожаре в доме в Северном Измайлове. Площадь возгорания составила 8 квадратных метров.