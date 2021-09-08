Один человек погиб при пожаре в доме в Северном Измайлове

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пожар произошел в выселенном доме на востоке Москвы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.
Известно, что инцидент произошел в столичном районе Северное Измайлово. Огонь вспыхнул в доме 57, корпус 4 на 11-й Парковой улице.
"В результате пожара есть жертва", – сообщил источник.
На данный момент пожар полностью потушен. Площадь возгорания составила 8 квадратных метров.
По словам источника, на месте происшествия находятся правоохранители. Причины и обстоятельства пожара выясняются.
Ранее на западе Москвы произошел пожар в одной из квартир жилого дома. Площадь возгорания составила 4 квадратных метра. В результате случившегося погиб один человек.
До этого на юго-востоке столицы в выселенном здании на площади около 500 квадратных метров произошел пожар. Пострадавших в результате пожара не было.
На юго-востоке Москвы загорелась пятиэтажка
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