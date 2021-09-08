Один человек погиб при пожаре в доме в Северном Измайлове

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел в выселенном доме на востоке Москвы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Известно, что инцидент произошел в столичном районе Северное Измайлово. Огонь вспыхнул в доме 57, корпус 4 на 11-й Парковой улице.

"В результате пожара есть жертва", – сообщил источник.

На данный момент пожар полностью потушен. Площадь возгорания составила 8 квадратных метров.

По словам источника, на месте происшествия находятся правоохранители. Причины и обстоятельства пожара выясняются.

Ранее на западе Москвы произошел пожар в одной из квартир жилого дома. Площадь возгорания составила 4 квадратных метра. В результате случившегося погиб один человек.

До этого на юго-востоке столицы в выселенном здании на площади около 500 квадратных метров произошел пожар. Пострадавших в результате пожара не было.