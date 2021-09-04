Пожар произошел в выселенном здании на юго-востоке Москвы

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

На юго-востоке столицы в выселенном здании на площади около 500 квадратных метров произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по столице.

Возгорание произошло в пятиэтажном выселенном здании по адресу: улица Нижегородская, дом 104, корпус 3.

Сообщается, что организован штаб пожаротушения. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что доследственная проверка организована в Одинцове по факту гибели двух человек при пожаре. Предварительная причина пожара – возгорание электроматраса. В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий с целью установления причин и обстоятельств произошедшего.