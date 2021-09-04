В Петербурге загорелись два склада на площади 2 тысячи квадратных метров

07:43
Фото: ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Два склада горят на улице Кубинской в промзоне Санкт-Петербурга. Об этом утром в субботу, 4 сентября, сообщает пресс-служба МЧС.
"Горят два склада размером 40х40 метров и 40х50 метров. <...> ранг пожара повышен до №2", – говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что сведения о пострадавших не поступали.
Как сообщает "Интерфакс", огонь охватил две тысячи квадратных метров. К ликвидации пожара привлечено более 40 человек и порядка 10 единиц техники.
Ранее крупный пожар произошел возле одного из складов в воинской части в Казахстане. Официальный представитель МЧС республики Талгат Уали рассказал, что на складе хранилось более 500 тонн тротила.
По последним данным, погибли девять человек, пострадали 60. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.
До этого в Петербурге загорелось нежилое заброшенное общежитие. Предварительной причиной пожара стал загоревшийся мусор, площадь возгорания составила 30 квадратных метров.
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