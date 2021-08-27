Число погибших при ЧП на складе в Казахстане возросло до девяти

Фото: Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

Число погибших в результате ЧП на складе воинской части в Жамбылской области Казахстана возросло до девяти, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства по чрезвычайным ситуациям республики.

Как уточняется, еще четыре человека считаются пропавшими без вести.

"В результате взрыва в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, по последним данным, погибло всего 9 человек, в том числе сотрудники МЧС, войсковой части, военизированной охраны и военной прокуратуры", – говорится в сообщении.

В настоящее время личности погибших устанавливаются.

Ранее сообщалось о пяти погибших в результате ЧП.

Официальный представитель МЧС республики Талгат Уали рассказал, что на складе хранилось более 500 тонн тротила. По его словам, радиус разлета осколков составил до двух километров.

Возгорание возле одного из складов произошло в воинской части в Байзакском районе Жамбылской области Казахстана 26 августа около 19:00 по местному времени. Позже из-за пожара прогремел взрыв неустановленных предметов.

В результате случившегося пострадали 60 человек. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.

По последним данным, 28 пострадавших продолжают оставаться в больницах. Шестеро из них находятся в тяжелом состоянии. О самочувствии остальных информации нет.

