Число погибших при ЧП на складе в Казахстане возросло до пяти

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Фото: телеграм-канал LIFE SHOT
Число погибших в результате ЧП на складе воинской части в Жамбылской области Казахстана возросло до пяти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства обороны республики.
"Стало известно еще об одном погибшем военнослужащем воинской части в Жамбылской области, где произошел пожар", – говорится в сообщении.
Как уточняется, это начальник пожарной команды старшина контрактной службы Надирбеков Еркин Ерикбаевич, который руководил работой по тушению пожара на складе. Он погиб на месте.
Глава Минобороны Казахстана Нурлан Ермекбаев заявил, что готов подать в отставку после произошедшего. В министерстве отметили, что для Ермекбаева сейчас важна ликвидация последствий взрывов, после он готов написать прошение об отставке.
Ранее официальный представитель МЧС республики Талгат Уали рассказал, что на складе хранилось более 500 тонн тротила. По его словам, радиус разлета осколков составил до двух километров.
Возгорание возле одного из складов произошло в воинской части в Байзакском районе Жамбылской области Казахстана 26 августа около 19:00 по местному времени. Позже из-за пожара прогремел взрыв неустановленных предметов.
В результате случившегося пострадали 60 человек. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.
По последним данным, 28 пострадавших продолжают оставаться в больницах. Шестеро из них находятся в тяжелом состоянии. О самочувствии остальных информации нет.
На складе боеприпасов в Казахстане, где были взрывы, хранилось более 500 т тротила
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