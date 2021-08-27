Глава Минобороны Казахстана назвал предварительные версии взрыва на складе воинской части

В Казахстане на военном складе прогремел мощный взрыв

Названы предварительные версии взрыва на складе воинской части на юге Казахстана. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление главы Минобороны страны Нурлана Ермекбаева.

Министр сообщил, что в ведомстве рассматривают несколько возможных причин случившегося. В их числе – нарушение требований безопасности, самовозгорание и химическая реакция.

"Не исключается также умышленный поджог или диверсия", – отметил Ермекбаев.

Ранее глава Минобороны сообщил, что взрывы на складе унесли жизни четырех военнослужащих.

Кроме того, еще несколько человек не выходят на связь после случившегося. Информации об их местонахождении пока нет.

Возгорание возле одного из складов произошло в воинской части в Байзакском районе Жамбылской области Казахстана 26 августа около 19:00 по местному времени. Позже из-за пожара прогремел взрыв неустановленных предметов.

В результате случившегося пострадали 60 человек. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.

По последним данным, 28 пострадавших продолжают оставаться в больницах. Шестеро из них находятся в тяжелом состоянии. О самочувствии остальных информации нет.