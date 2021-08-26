В результате взрывов близ воинской части на юге Казахстана пострадали 60 человек

20:32
В Казахстане на военном складе прогремел мощный взрыв
60 человек пострадали в результате взрывов в воинской части на юге Казахстана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации области.
В пресс-службе министерства обороны Казахстана сообщили, что всего зафиксировали шесть взрывов. На складе хранятся преимущественно инженерные боеприпасы. Для них не характерна большая дальность разлета.
"В городскую больницу № 1 Тараза с различными ранениями поступили 60 человек, из них 11 военных (анкетные данные уточняются)", – говорится в сообщении областной администрации.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Twitter написал, что в настоящее время работает Оперштаб по ликвидации последствий пожара. Мобилизованы подразделения МЧС, МВД. Он также сообщил о возбуждении уголовного дела, но не уточнил, по какой статье оно заведено.
"Временно приостановлено железнодорожное сообщение", – отметил глава государства.
В пресс-службе железных дорог страны рассказали, что задержаны два пассажирских поезда № 75 сообщением Петропавловск – Кызылорда и № 78 Мангыстау – Алматы-2, а также 14 грузовых составов. Также стало известно, что четный и нечетный пути участка Тараз – Луговое Жамбылского отделения грузовых перевозок закрыты для движения всех поездов.
Ранее стало известно, что в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, около 19:00 (16:00 по московскому времени. – Прим. ред.) произошло возгорание возле одного из складов. В результате пожара произошел взрыв неустановленных предметов.
К настоящему моменту известно об эвакуации служащих военной части, на складе которой произошел взрыв.
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