В результате взрывов близ воинской части на юге Казахстана пострадали 60 человек

В Казахстане на военном складе прогремел мощный взрыв

60 человек пострадали в результате взрывов в воинской части на юге Казахстана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации области.

В пресс-службе министерства обороны Казахстана сообщили, что всего зафиксировали шесть взрывов. На складе хранятся преимущественно инженерные боеприпасы. Для них не характерна большая дальность разлета.

"В городскую больницу № 1 Тараза с различными ранениями поступили 60 человек, из них 11 военных (анкетные данные уточняются)", – говорится в сообщении областной администрации.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Twitter написал, что в настоящее время работает Оперштаб по ликвидации последствий пожара. Мобилизованы подразделения МЧС, МВД. Он также сообщил о возбуждении уголовного дела, но не уточнил, по какой статье оно заведено.

"Временно приостановлено железнодорожное сообщение", – отметил глава государства.

В пресс-службе железных дорог страны рассказали, что задержаны два пассажирских поезда № 75 сообщением Петропавловск – Кызылорда и № 78 Мангыстау – Алматы-2, а также 14 грузовых составов. Также стало известно, что четный и нечетный пути участка Тараз – Луговое Жамбылского отделения грузовых перевозок закрыты для движения всех поездов.

Ранее стало известно, что в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, около 19:00 (16:00 по московскому времени. – Прим. ред.) произошло возгорание возле одного из складов. В результате пожара произошел взрыв неустановленных предметов.

К настоящему моменту известно об эвакуации служащих военной части, на складе которой произошел взрыв.

