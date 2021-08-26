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В мире

16:44

Взрыв прогремел у ворот аэропорта Кабула

происшествия за рубежом

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У ворот международного аэропорта Кабула произошел взрыв, сообщает газета Wall Street Journal.

Как отмечают американские журналисты, взрыв мог произойти у отеля Baron, где останавливались британцы.

Информацию о взрыве официально подтвердили в Пентагоне. Точными данными о пострадавших в результате происшествия в американском военном ведомстве не располагают.

"Мы можем подтвердить взрыв снаружи аэропорта Кабула. На данный момент нет ясной информации о пострадавших. Мы предоставим дополнительные сведения, когда сможем", – написал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в Twitter.

По информации источника телеканала CNN, в результате взрыва есть пострадавшие среди афганцев. Афганский журналист Биляль Сарвари, в свою очередь, сообщил, что взрывное устройство у ворот аэропорта активировал смертник.

"Крупная атака смертника и небольшая перестрелка бойца и коалиции, сообщают свидетели", – написал он в соцсети.

Ранее самолет итальянских ВВС, который принимает участие в эвакуации людей из Афганистана, попал под обстрел во время взлета в аэропорту афганской столицы. На борту лайнера находились 98 гражданских лиц, а также журналисты. Никто из находящихся в самолете не пострадал.

До этого в перестрелке с неизвестными в районе аэропорта Кабула погиб один служащий сил безопасности Афганистана, еще трое получили ранения. Известно, что американские и немецкие военные также вступили в перестрелку. Из них никто не пострадал.

15 августа запрещенное в России террористическое движение "Талибан" объявило об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана.

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