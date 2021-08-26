Самолет итальянских ВВС обстреляли в аэропорту Кабула – СМИ

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Самолет итальянских ВВС, который принимает участие в эвакуации людей из Афганистана, попал под обстрел во время взлета. Инцидент произошел в аэропорту Кабула, сообщает агентство Agi со ссылкой на источники в военных кругах.

Как уточняется, на борту лайнера находились 98 гражданских лиц, а также журналисты. Предположительно, обстрел велся из тяжелого автоматического оружия с позиции за пределами воздушной гавани.

По словам источника агентства, никто из находящихся в самолете не пострадал. Лайнер направился в Кувейт, где пассажиры пересядут на новый борт и отправятся в Италию.



Ранее сообщалось, что Минобороны РФ проводит эвакуацию более 500 граждан РФ, стран ОДКБ и Украины из Афганистана. Известно, что эвакуация производится четырьмя самолетами военно-транспортной авиации РФ. Лайнеры были подготовлены министром обороны Сергеем Шойгу по поручению Владимира Путина.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ еще не выработала позицию по приему мигрантов из Афганистана. По его словам, позиция на этот счет будет сформулирована по мере прояснения ситуации.

