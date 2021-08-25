Безопасность россиян в Афганистане остается безусловным приоритетом – Песков

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что безопасность россиян в Афганистане остается безусловным приоритетом для страны.
"Для ее обеспечения будет делаться то, что необходимо", – приводит слова представителя Кремля РИА Новости.
Также Песков заявил, что Россия оценивает террористическую угрозу в Афганистане как высокую из-за находящихся на территории страны представителей движения "Исламское государство" (запрещено в РФ).
15 августа "Талибан" (террористическое движение, запрещено в РФ) объявило об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана.
Также талибы назвали 31 августа "красной линией" для вывода войск США. Отмечалось, что США и Британия не получат дополнительное время для вывода войск из Афганистана. Представитель радикального движения "Талибан" Сухейл Шахин добавил, что задержка эвакуации военных этих стран вызовет недоверие.
Помимо этого, талибы взяли в осаду силы сопротивления, которые находятся в афганской провинции Панджшер. Они также освободили расположенный у границ Панджшера тоннель Саланг через одноименный перевал и прилегающую трассу.
В Кремле заявили, что ситуация в афганской провинции Панджшер может грозить новой гражданской войной. При этом Песков отмечал, что в конфликт между запрещенным в РФ движением "Талибан" и силами сопротивления Москва вмешиваться не намерена.
Талибы заявили о запрете эвакуации из Кабула после 31 августа
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