Узбекистан принял еще около 400 афганских беженцев

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В Сурхандарьинской области (юг Узбекистана, граничит с Афганистаном) приняли еще 400 беженцев из Афганистана. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Группа афганских беженцев доставлена прошлой ночью в Термез самолетами", – сообщил представитель администрации города Термеза (областной центр).

Отмечается, что все прибывшие прошли медосмотр, сдали ПЦР-тесты и находятся в охраняемой зоне.

Ранее сообщалось, что около 160 афганских гражданских лиц и военнослужащих правительственных сил Афганистана накануне незаконно проникли в Узбекистан через пограничную реку Амударья. По данному факту возбуждено уголовное дело по по статье "Незаконный выезд за границу или незаконный въезд в Республику Узбекистан по предварительному сговору группой лиц". Сейчас ведется следствие.

Напомним, ситуация в Афганистане особенно обострилась, когда 15 августа представители запрещенного в России террористического движения "Талибан" объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана, а также вошли в президентский дворец в Кабуле. После этого президент Ашраф Гани покинул страну.