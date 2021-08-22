Пентагон задействует гражданскую авиацию для участия в операции по эвакуации из Кабула

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В Пентагоне сообщили о решении использовать самолеты пассажирских авиакомпаний для участия в операции по эвакуации населения из Кабула. Об этом сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что будут использованы 18 самолетов авиакомпаний American Airlines, Delta Airlines, Atlas Air и других авиакомпаний. У них есть договоренность с Пентагоном, согласно которой они должны предоставлять несколько авиалайнеров в чрезвычайных ситуациях.

В Пентагоне объяснили, что эти 18 самолетов в Кабул летать не будут: их задача будет заключаться в вывозе граждан из промежуточных пунктов эвакуации.

Ранее представители запрещенного в России террористического движения "Талибан" обратились к российской стороне с просьбой передать руководству сопротивления, базирующегося в провинции Панджшер, сигнал о готовности к политическому диалогу

Напомним, ситуация в Афганистане особенно обострилась, когда 15 августа представители запрещенного в России террористического движения "Талибан" объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана, а также вошли в президентский дворец в Кабуле. После этого президент Ашраф Гани покинул страну.