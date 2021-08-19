Бежавший президент Афганистана Гани несет ответственность за ситуацию в стране – Захарова

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Покинувший Афганистан президент Ашраф Гани несет ответственность за то, что в настоящее время происходит в стране, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом сообщает РИА Новости.

"Покинувший страну президент Гани, который недавно был обнаружен в ОАЭ, безусловно, несет ответственность за произошедшее. На протяжении последних трех лет он располагал всеми возможностями для того, чтобы обеспечить успех межафганского мирного процесса", – сказала Захарова.

Она отметила, что Гани мог содействовать формированию правительства с участием всех сил страны, однако упустил эту возможность. Захарова подчеркнула, что приход к власти в Афганистане запрещенного в России террористического движения "Талибан" является реальностью, с которой необходимо считаться.

"Приход талибов к власти в Кабуле – это реальность, которую, безусловно, мировому сообществу следует учитывать при выстраивании дальнейших взаимоотношений с Афганистаном", – приводит ее слова ТАСС.

По словам Захаровой, талибы демонстрируют настрой на диалог как на политической арене, так и в вопросе обеспечения интересов жителей Афганистана.

"Талибы активно взялись за наведение порядка, демонстрируют настрой на диалог с влиятельными афганскими политическими лидерами, в частности бывшим президентом Афганистана Карзаем, о будущем государственном устройстве и готовы, как они заявляют, учитывать интересы граждан, в том числе – для нас эта тема является актуальной – права женщин и многие другие аспекты", – заявила представитель МИД РФ.

Она также сообщила, что дипведомство не имеет информации о пострадавших россиянах в аэропорту Кабула в последние дни. По ее словам, талибы дали России гарантию, что не будут препятствовать отъезду российских граждан из Афганистана. Для вывоза из страны россиян планируется организация спецрейсов, а также ведутся переговоры с местными авиакомпаниями.

"В настоящий момент идет проработка в обычном режиме вопросов об организации нескольких чартерных рейсов, собственно, мы это делали ранее, в условиях пандемии коронавируса, задействуя местную авиакомпанию", – сказала она.

Также Захарова сообщила, что Россия в целях предотвращения ухудшения гуманитарной ситуации готова предоставить авиацию для вывоза афганцев, желающих покинуть страну. Она пояснила, что российские самолеты доставят любое количество афганских граждан в любую страну, которая будет готова их принять.

15 августа представители запрещенного в России террористического движения "Талибан" объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана, а также вошли в президентский дворец в Кабуле. После этого президент Ашраф Гани покинул страну.

Вице-президент Афганистана Амрулла Салех, объявивший себя и. о. главы государства после бегства президента Гани, выступил с призывом к согражданам присоединиться к сопротивлению. По его словам, Афганистан – это не Вьетнам, а талибы даже отдаленно не похожи на повстанцев Национального фронта освобождения Южного Вьетнама.