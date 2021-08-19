Бежавший президент Афганистана Гани несет ответственность за ситуацию в стране – Захарова

16:15
Фото: ТАСС/HAWN THEW
Покинувший Афганистан президент Ашраф Гани несет ответственность за то, что в настоящее время происходит в стране, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом сообщает РИА Новости.
"Покинувший страну президент Гани, который недавно был обнаружен в ОАЭ, безусловно, несет ответственность за произошедшее. На протяжении последних трех лет он располагал всеми возможностями для того, чтобы обеспечить успех межафганского мирного процесса", – сказала Захарова.
Она отметила, что Гани мог содействовать формированию правительства с участием всех сил страны, однако упустил эту возможность. Захарова подчеркнула, что приход к власти в Афганистане запрещенного в России террористического движения "Талибан" является реальностью, с которой необходимо считаться.
"Приход талибов к власти в Кабуле – это реальность, которую, безусловно, мировому сообществу следует учитывать при выстраивании дальнейших взаимоотношений с Афганистаном", – приводит ее слова ТАСС.
По словам Захаровой, талибы демонстрируют настрой на диалог как на политической арене, так и в вопросе обеспечения интересов жителей Афганистана.
"Талибы активно взялись за наведение порядка, демонстрируют настрой на диалог с влиятельными афганскими политическими лидерами, в частности бывшим президентом Афганистана Карзаем, о будущем государственном устройстве и готовы, как они заявляют, учитывать интересы граждан, в том числе – для нас эта тема является актуальной – права женщин и многие другие аспекты", – заявила представитель МИД РФ.
Она также сообщила, что дипведомство не имеет информации о пострадавших россиянах в аэропорту Кабула в последние дни. По ее словам, талибы дали России гарантию, что не будут препятствовать отъезду российских граждан из Афганистана. Для вывоза из страны россиян планируется организация спецрейсов, а также ведутся переговоры с местными авиакомпаниями.
"В настоящий момент идет проработка в обычном режиме вопросов об организации нескольких чартерных рейсов, собственно, мы это делали ранее, в условиях пандемии коронавируса, задействуя местную авиакомпанию", – сказала она.
Также Захарова сообщила, что Россия в целях предотвращения ухудшения гуманитарной ситуации готова предоставить авиацию для вывоза афганцев, желающих покинуть страну. Она пояснила, что российские самолеты доставят любое количество афганских граждан в любую страну, которая будет готова их принять.
15 августа представители запрещенного в России террористического движения "Талибан" объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана, а также вошли в президентский дворец в Кабуле. После этого президент Ашраф Гани покинул страну.
Вице-президент Афганистана Амрулла Салех, объявивший себя и. о. главы государства после бегства президента Гани, выступил с призывом к согражданам присоединиться к сопротивлению. По его словам, Афганистан – это не Вьетнам, а талибы даже отдаленно не похожи на повстанцев Национального фронта освобождения Южного Вьетнама.
В аэропорту Кабула в давке погибли 12 человек
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: