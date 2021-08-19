Боррель: ЕС не должен позволить РФ и Китаю взять контроль над ситуацией в Афганистане

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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что Евросоюз не должен позволить РФ и Китаю контролировать ситуацию в Афганистане и стать главными спонсорами Кабула. Об этом он заявил в ходе выступления на внеплановом заседании комитетов Европарламента по иностранным делам и по вопросам развития.

Он уточнил, что до этого участники встречи глав МИД ЕС по Афганистану высказались о том, как должен себя позиционировать ЕС по отношению к новой политической реальности в Кабуле.

"ЕС не должен позволить России и Китаю взять контроль над ситуацией в Афганистане и стать спонсорами Кабула. Мы должны действовать", – сказал Боррель.

15 августа представители запрещенного в России террористического движения "Талибан" объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана, а также вошли в президентский дворец в Кабуле. После этого президент Ашраф Гани покинул страну.

Вице-президент Афганистана Амрулла Салех, объявивший себя и. о. главы государства после бегства президента Гани, выступил с призывом к согражданам присоединиться к сопротивлению. По его словам, Афганистан – это не Вьетнам, а талибы даже отдаленно не похожи на повстанцев Национального фронта освобождения Южного Вьетнама.