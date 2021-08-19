Футболист молодежной сборной Афганистана погиб при попытке бежать из страны

Фото: instagram.com/m.zaki.anwari

Игрок молодежной сборной Афганистана по футболу Заки Анвари погиб при попытке покинуть страну, его останки были найдены в отсеке шасси американского военно-транспортного самолета, вылетевшего из Кабула. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

"Очень грустно слышать, что одним из молодых людей, кто пытался покинуть Кабул, схватившись за взлетающий американский военный самолет С-17А, был игрок молодежной сборной Заки Анвари. Остатки его тела нашли в отсеке шасси борта", – рассказал афганский журналист Бабак Тагвае.

16 августа в аэропорту имени Хамида Карзая в Кабуле началась паника на фоне участившихся полетов вертолетов с сотрудниками диппредставительств, которые ранее объявили о намерении покинуть Афганистан. В надежде улететь из страны люди цеплялись за стойки шасси самолетов и падали вниз.

В тот же день военно-транспортный самолет США с сотрудниками посольства в спешке вылетел из аэропорта в Кабуле. Позднее в нише шасси самолета были найдены человеческие останки.

Ситуация в Афганистане особенно обострилась, когда в воскресенье, 15 августа, представители запрещенного в России террористического движения "Талибан" объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана, а также вошли в президентский дворец в Кабуле. После этого президент Ашраф Гани покинул страну.