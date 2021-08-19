Футболист молодежной сборной Афганистана погиб при попытке бежать из страны

08:46
Фото: instagram.com/m.zaki.anwari
Игрок молодежной сборной Афганистана по футболу Заки Анвари погиб при попытке покинуть страну, его останки были найдены в отсеке шасси американского военно-транспортного самолета, вылетевшего из Кабула. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
"Очень грустно слышать, что одним из молодых людей, кто пытался покинуть Кабул, схватившись за взлетающий американский военный самолет С-17А, был игрок молодежной сборной Заки Анвари. Остатки его тела нашли в отсеке шасси борта", – рассказал афганский журналист Бабак Тагвае.
16 августа в аэропорту имени Хамида Карзая в Кабуле началась паника на фоне участившихся полетов вертолетов с сотрудниками диппредставительств, которые ранее объявили о намерении покинуть Афганистан. В надежде улететь из страны люди цеплялись за стойки шасси самолетов и падали вниз.
В тот же день военно-транспортный самолет США с сотрудниками посольства в спешке вылетел из аэропорта в Кабуле. Позднее в нише шасси самолета были найдены человеческие останки.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась, когда в воскресенье, 15 августа, представители запрещенного в России террористического движения "Талибан" объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана, а также вошли в президентский дворец в Кабуле. После этого президент Ашраф Гани покинул страну.
В Афганистане талибы обстреливают людей, которые пытаются попасть в аэропорт
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: