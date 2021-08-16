Соцсети и СМИ начали публиковать видео якобы падающих с самолета в Афганистане людей

Кадры, на которых якобы запечатлены люди, падающие с самолета, предположительно, вылетающего из афганистанского Кабула, появились в социальных сетях и СМИ.

На видео заметно, что от взлетающего самолета вниз летят четыре точки. По данным местных СМИ, это могут быть люди, зацепившиеся за самолет в надежде улететь из Кабула.

"Видео начало распространяться по социальным сетям, в котором два человека прячутся на самолете и падают на землю через несколько минут после взлета", – сообщает местный телеканал Shamshad News, публикуя видео.

Как сообщает телеканал Аl-Jazeera, из-за интенсивности полетов вертолетов с сотрудники дипломатических миссий в аэропорту царит хаос. Там находится большое количество граждан, пытающихся сбежать от "Талибана" (движение признано террористическим и запрещено в РФ).

Кадрами с выпадающими из американских самолетов в Кабуле афганцами была шокирована официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она написала об этом в своем телеграм-канале. Захарова выразила надежду, что видео является фейком, но отметила, что его опубликовали многие СМИ.

"Афганцы, зацепившиеся за шасси американского самолета в надежде улететь, падают на землю. На ту самую, где лежат трупы мирных афганцев, погибших вчера в давке за место в этих самолетах", – написала она.

Ранее американские военные открыли предупредительный огонь в аэропорту Кабула после того, как толпа желающих покинуть Афганистан прорвалась на взлетно-посадочную полосу.

Уточняется, что паника началась на фоне участившихся полетов вертолетов с сотрудниками диппредставительств, которые ранее объявили о намерении покинуть страну, что возможно сделать только через столичную воздушную гавань.

Накануне представители запрещенного в России террористического движения "Талибан" объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана, а также вошли в президентский дворец в Кабуле. После этого президент страны Афганистана Ашраф Гани покинул страну.