В Минобороны Узбекистана подтвердили факт крушения самолета ВВС Афганистана

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Фото: телеграм-канал TOPNEWSUZ
Минобороны Узбекистана подтвердило факт крушения самолета афганских ВВС в Сурхандарьинской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника информационной службы ведомства Бахрома Зульфикаро.
"Действительно, накануне в Сурхандарьинской области Узбекистана потерпел крушение самолет афганских ВВС, в настоящее время изучаются подробности происшествия, информация об этом будет сообщена позднее", – говорится в сообщении.
До этого специалисты ведомства изучили видео, на котором самолет с опознавательными знаками афганских ВВС потерпел крушение на юге страны. Об этом сообщало РИА Новости со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.
"Мы сейчас изучаем это видео и информацию, идет детальный анализ", – сообщил представитель министерства.
Видео и фото с частями разбившегося самолета ВВС Афганистана появились в понедельник в Сети. Указывается, что пострадал один военнослужащий правительственных войск Афганистана в Шерабадском районе Сурхандарьинской области вечером 15 августа.
Как сообщает "Газета.uz", были госпитализированы двое афганских военнослужащих. Их направили в Термезский филиал республиканского научного центра экстренной медицинской помощи. До этого в данное медучреждение доставили троих других военнослужащих Афганистана.
Все они находятся в состоянии средней степени тяжести. У военнослужащих травмы грудной клетки, сотрясения мозга и другие повреждения.
Боевики запрещенного в России террористического движения "Талибан" ранее объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана, а также вошли в президентский дворец в Кабуле. После этого президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.
Официальный представитель катарского офиса "Талибана" Мохаммад Наим заявил, что в ближайшее время движение определит новую форму правления в стране.
В Кабуле вводят комендантский час
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