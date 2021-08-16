В Минобороны Узбекистана подтвердили факт крушения самолета ВВС Афганистана

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Минобороны Узбекистана подтвердило факт крушения самолета афганских ВВС в Сурхандарьинской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника информационной службы ведомства Бахрома Зульфикаро.

"Действительно, накануне в Сурхандарьинской области Узбекистана потерпел крушение самолет афганских ВВС, в настоящее время изучаются подробности происшествия, информация об этом будет сообщена позднее", – говорится в сообщении.

До этого специалисты ведомства изучили видео, на котором самолет с опознавательными знаками афганских ВВС потерпел крушение на юге страны. Об этом сообщало РИА Новости со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.

"Мы сейчас изучаем это видео и информацию, идет детальный анализ", – сообщил представитель министерства.

Видео и фото с частями разбившегося самолета ВВС Афганистана появились в понедельник в Сети. Указывается, что пострадал один военнослужащий правительственных войск Афганистана в Шерабадском районе Сурхандарьинской области вечером 15 августа.

Как сообщает "Газета.uz", были госпитализированы двое афганских военнослужащих. Их направили в Термезский филиал республиканского научного центра экстренной медицинской помощи. До этого в данное медучреждение доставили троих других военнослужащих Афганистана.

Все они находятся в состоянии средней степени тяжести. У военнослужащих травмы грудной клетки, сотрясения мозга и другие повреждения.

Боевики запрещенного в России террористического движения "Талибан" ранее объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана, а также вошли в президентский дворец в Кабуле. После этого президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.

Официальный представитель катарского офиса "Талибана" Мохаммад Наим заявил, что в ближайшее время движение определит новую форму правления в стране.