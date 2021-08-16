Талибы взяли под охрану посольство России в Кабуле

11:58
Фото: AP Photo/Zabi Karimi
Боевики запрещенного в России террористического движения "Талибан" взяли под охрану внешний периметр российского посольства в Кабуле, сообщил в эфире радиостанции "Эхо Москвы" спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
Он уточнил, что посол Дмитрий Жирнов 17 августа встретится с руководством движения для обсуждения вопроса обеспечения безопасности дипмиссии в дальнейшем. По его словам, Жирнов поддерживает постоянный контакт с талибами.
"У нас есть посольство, оно относительно большое, в любом случае это около 100 человек. Часть наших сотрудников будет отправлена в отпуска или эвакуирована каким-то иным образом просто так, чтобы не создавать слишком большое количество присутствия", – пояснил Кабулов.
Дипломат отметил, что Москва не будет спешить с официальным признанием власти талибов. При этом Кабулов подчеркнул, что Россия не опасается, что "Талибан" станет новой версией запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", поскольку талибы долгое время сражались с ней.
"Признание или непризнание будет зависеть от поведения новых властей. Мы будем внимательно смотреть, насколько ответственно они будут управлять страной в ближайшее время, и по итогам российское руководство сделает необходимые выводы", – заявил Кабулов.
Ранее Кабулов заявил, что захват талибами Кабула стал неожиданностью для российской стороны.
Накануне талибы объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана, а также вошли в президентский дворец в Кабуле. После этого президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.
Официальный представитель катарского офиса "Талибана" Мохаммад Наим заявил, что в ближайшее время движение определит новую форму правления в стране.
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