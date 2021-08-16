Саакашвили прокомментировал ситуацию в Афганистане

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Поражение афганской правительственной армии от запрещенной в России террористической организации "Талибан" показывает, что помощь США не дает никакого эффекта при отсутствии воли народа к борьбе, заявил экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Об этом сообщает "Газета.ру".

По его мнению, афганская армия не имела никакого "духа сопротивления", несмотря на то, что Соединенные Штаты значительно ее укрепили. Саакашвили отметил, что правительственные силы держались исключительно за счет присутствия американцев и их помощи.

"Афганистан – это урок для всех народов, для всех нас: американцы могут помочь, только если ты показываешь волю к борьбе", – подчеркнул Саакашвили.

Он полагает, что "Талибан", в свою очередь, не остановится на захвате Афганистана и будет стремиться распространить свое влияние на Среднюю Азию.

Накануне талибы объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана, а также вошли в президентский дворец в Кабуле. После этого президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.

Официальный представитель катарского офиса "Талибана" Мохаммад Наим заявил, что в ближайшее время движение определит новую форму правления в стране.