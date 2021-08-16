Несколько человек погибли при стрельбе в аэропорту Кабула – СМИ

Фото: телеграм-канал Mash

Американские военные открыли предупредительный огонь в аэропорту Кабула после того, как толпа желающих покинуть Афганистан прорвалась на взлетно-посадочную полосу. Об этом сообщает News.ru.

Уточняется, что паника началась на фоне участившихся полетов вертолетов с сотрудниками диппредставительств, которые ранее объявили о намерении покинуть страну, что возможно сделать только через столичную воздушную гавань.

Люди прорываются через заграждения и пытаются по посадочным трапам попасть в вылетающие из Афганистана самолеты. Чтобы отогнать толпу, военные США стреляют в воздух.

По данным РИА Новости, несколько человек погибли после того, как был открыт предупредительный огонь.

Kabul Airport Monday morning . 8-16-2021 pic.twitter.com/tiAQotBbF5 — BANDIT XRAY 🇺🇸 ⚔ (@BANDIT_XRAY) August 16, 2021

Накануне представители запрещенного в России террористического движения "Талибан" объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана, а также вошли в президентский дворец в Кабуле.

После этого президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.

