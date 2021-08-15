Талибы вошли в президентский дворец в Кабуле – СМИ

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Фото: AP Photo/Rahmat Gul
Боевики Талибан (террористическая организация запрещена в России) вошли в президентский дворец в афганской столице Кабул. Об этом сообщили в эфире телеканала Al-Arabiya.
Как уточнили на телеканале CNN, в столицу боевики вошли мирно. По словам представителя движения Забиулла Муджахид, талибы получили просьбу войти в Кабул. В эфире телеканала Tolo News он также заявил, что они будут держать ситуацию с безопасностью города под контролем.
После вывода основной части войск США и НАТО из Афганистана движение "Талибан" начало масштабную операцию по установлению контроля над страной. Утром 15 августа представители радикалов перешли в наступление по всем направлениям на Кабул.
По данным телеканала Al-Arabiya, бывший министр внутренних дел страны Ахмад Джалали принял на себя обязанности главы переходной власти в стране. Исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал сообщил телеканалу TOLO News, что "Кабул не подвергнется нападению, переход власти пройдет мирным путем".
Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Об этом рассказали в эфире афганского телеканала "Толо ньюс". Кроме того, данную информацию подтвердили и на телеканале "Аль-Арабия". До этого медиагруппа "Азия - Плюс" сообщила, что Гани направился в Таджикистан.
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