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Пример с Афганистаном подтверждает, что Соединенные Штаты не станут помогать стране, если она сама не готова за себя сражаться. Такое мнение выразил руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко в колонке издания "Главред".

"Соединенные Штаты потратили 85 миллиардов долларов на обучение сил безопасности Афганистана, что является самыми большими расходами в современной истории США. <...> Афганистан имеет статус основного союзника США вне НАТО. С 2012 года. <...> Этого статуса Украина добивается с 2014 года, но до сих пор не получила", – объяснил он.

По его словам, когда украинцы радовались "каждой паре снайперских винтовок", афганское правительство получало вертолеты UH-60 "Черный Ястреб" и другие вооружения и боеприпасы, и этому не мешала даже угроза демократии. Теперь после падения в течение нескольких недель афганской армии все это досталось "Талибану" (запрещенной в РФ террористической организации), что является хрестоматийным примером.

Ранее представители движения "Талибан" объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана, а также вошли в президентский дворец в Кабуле.

После этого президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.

