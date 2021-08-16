США увеличат присутствие своих военных в Афганистане в течение 48 часов

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Присутствие военных Соединенных Штатов в Афганистане в течение 48 часов будет увеличено до шести тысяч человек. Об этом говорится в совместном заявлении Пентагона и Госдепа, передает РИА Новости.

"В течение следующих 48 часов мы расширим наше присутствие до порядка 6 тысяч военнослужащих. <...> Завтра и в ближайшие дни мы будем вывозить из страны тысячи американских граждан, проживавших в Афганистане, нанятых на месте сотрудников миссии США в Кабуле и их семей, а также других особо уязвимых афганских граждан", – говорится в сообщении.

В заявлении также сказано, что сейчас завершаются действия по обеспечению защищенности международного аэропорта Хамида Карзая, чтобы отъезд персонала Соединенных Штатов из Афганистана был безопасным.

В воскресенье, 15 августа, стало известно, что Соединенные Штаты приступили к эвакуации сотрудников своего посольства в Кабуле.

Позже телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что в этот день были вывезены 500 сотрудников американского диппредставительства, еще 4 тысячи ожидают своей очереди.